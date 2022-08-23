Tuz Gölü’nden sevindiren haber

'3 BİN YAVRUDAN 10 BİNE ÇIKTI'

Bu yıl bir önceki yıla göre yavru sayısında ciddi bir artış olduğunu belirten Karataş, "Her yıl yeni üreyen flamingo kolonisi var. Fakat en büyüğü burada Tuz Gölü'nde bulunuyor. Yıldan yıla sayı değişiyor. 1969 yılında yabancı araştırmacılar tarafından ilk defa Tuz Gölü'nde flamingoların ürediği tespit edilmişti. 2000 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının burayı özel çevre koruma bölgesi ilan etmesinden sonra sayımlar daha düzenli. yapılmaya başlandı. Yaklaşık 10-12 yıldır uçaktan sayım da dahil, modern usullerle çok daha titiz çalışmalarla her yıl düzenli olarak bu çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 bin yavru vardı. En düşük yıllardan biriydi. Bu yıl ise 10 bin civarında yavrumuz var. Uçma aşamasına yaklaşan veya geçenlerin tam sayısı ise 9 bin 371 oldu. Dilerim bundan sonraki yıllarda da flamingolarımız ve su kuşlarımız ölmeden gelecek nesillere yetecek kadar bir popülasyonla varlıklarını sürdürecek. Flamingolarımızda bir bakıma bu yıl küllerinden yeniden doğdu" diye konuştu.