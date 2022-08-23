Tuz Gölü’nden sevindiren haber

Son yıllarda şiddetli kuraklık nedeniyle sık sık flamingo ölümleri yaşanıyordu. Özellikle flamingoların çoğunlukla üreme yaptığı Tuz Gölü ve çevresinde de aynı sorun ortaya çıktı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatlarıyla flamingoların korunmasına yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı. Yapılan bu çalışmalarda meyvesi verdi ve bu yıl hem yavru flamingo sayısında ciddi bir artış gözlendi hem de kuraklık nedeniyle yavru ölümü yaşanmadı.
'SUSUZLUK NEDENİYLE HİÇ ÖLÜM OLMADI'
Proje Koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, yapılan çalışmalarda gelinen son noktayı açıkladı. Tuz Gölü'nde konuşan Karataş, " Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle toplu flamingo yavru ölümleri olmuştu. Bu bildiğiniz üzere dünyamızın genel bir problemi. Küresel iklim değişikliği, kuraklaşma ülkemizde de özellikle Tuz Gölü havzasında oldukça hissedilir şekilde kendini gösteriyor. Kuraklığa bağlı olarak susuzluk nedeniyle bu gibi canlı ölümleri ister istemez oluyordu. Bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un talimatlarıyla yavru ölümleri olmasın diye dört kilometrelik bir boru hattıyla Tuz Gölü'ne su getirdik. Bu yıl ölümler büyük ölçüde önlenmiş oldu. Yani susuzluk nedeniyle hemen hiç ölüm olmadı diyebiliriz" dedi.
'3 BİN YAVRUDAN 10 BİNE ÇIKTI'
Bu yıl bir önceki yıla göre yavru sayısında ciddi bir artış olduğunu belirten Karataş, "Her yıl yeni üreyen flamingo kolonisi var. Fakat en büyüğü burada Tuz Gölü'nde bulunuyor. Yıldan yıla sayı değişiyor. 1969 yılında yabancı araştırmacılar tarafından ilk defa Tuz Gölü'nde flamingoların ürediği tespit edilmişti. 2000 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının burayı özel çevre koruma bölgesi ilan etmesinden sonra sayımlar daha düzenli. yapılmaya başlandı. Yaklaşık 10-12 yıldır uçaktan sayım da dahil, modern usullerle çok daha titiz çalışmalarla her yıl düzenli olarak bu çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 bin yavru vardı. En düşük yıllardan biriydi. Bu yıl ise 10 bin civarında yavrumuz var. Uçma aşamasına yaklaşan veya geçenlerin tam sayısı ise 9 bin 371 oldu. Dilerim bundan sonraki yıllarda da flamingolarımız ve su kuşlarımız ölmeden gelecek nesillere yetecek kadar bir popülasyonla varlıklarını sürdürecek. Flamingolarımızda bir bakıma bu yıl küllerinden yeniden doğdu" diye konuştu.