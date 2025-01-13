Bakanlık inceleme başlattı... Boğaz’a kanalizasyon akıyor

Üsküdar'da kanalizasyon suyu İstanbul Boğazı'na akıyor. Bu nedenle Çengelköy Kuleli Caddesi önlerinde deniz yüzeyinin kahverengiye dönmesi vatandaşların tepkisine neden oluyor. Çevre sakinlerinden Yücel Kalyoncu, kanalizasyon suyunun aktığı bölgede 4-5 yıl önce çalışma yapıldığını ve bu noktaya gider konduğunu söyledi. Bazı zamanlar lağımın denize aktığını ifade eden Kalyoncu, "Bazı günlerde çok yağmur yağdığında, sel olduğunda bu sefer kanalizasyondan caddeye fışkırıyor. O zaman burası insan dışkılarıyla doluyor.

Yapılması gerektiğini söylüyoruz. 'Yapıldı' falan diyorlar ama yeterli değil. Yine buraya aynı pislikler geliyor. Bir ay önce taştı, yine herkes şikayet etti. Buralar leş gibi kokuyordu. Bizim arkadaşlar başvuruda bulundu. Geliyorlar, bakıyorlar. Bir sorun olmadığı günlerde geliyorlar" dedi. öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığ'ndan yapılan açıklamada, denize atık su deşarjı nedeniyle bölgeye denetim ekipleri gönderildiğini bildirdi. Açıklamada, "Atık suyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.