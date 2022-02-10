Bakanlık müfettişi tarafından Sümela’da klip çekimine inceleme

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan ve yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi kapsamında ziyarete kapatıldı. Çalışmaların sürdüğü manastıra, Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan özel izinle giren proje sahibi ve organizatör DJ Ahmet Şenterzi ile meslektaşları Volkan Gündüz ve Cengiz Can Atasoy, 25 kişilik ekiple klip çekti. Manastır alanına ses ve müzik sistemleri kurulup, kameraların yerleştirildiği çekimlerde çalınan elektronik müziğe, ekibin danslarla eşlik ettiği anlara ait ortaya çıkan görüntüler ise tepki aldı.
MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Kamuoyunda tepkilere yol açan görüntüler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatıldı. Klip çekimine izin veren Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri hakkında konunun incelenmesi için Bakanlık tarafından kente müfettiş gönderildi. İncele kapsamında müfettişin ilgililer ile klip çekimini gerçekleştiren ekip ve manastır görevlilerinin de ifadelerine başvuracağı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre; DJ Ahmet Şenterzi, Sümela Manastırı'nı müzikle dünyaya tanıtma amacıyla hazırladığı projeyi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne giderek başvurdu. DJ Ahmet Şenterzi'nin başvuru dosyasında Fransa'da Bernay Manastırı, Mısır Piramitleri, Türkiye'de ise Kapadokya, Nemrut ve Göbekli Tepe'de çekilen benzer klipleri örnek gösteren ekibin, kar yağışı ile birlikte manastırda çekim yapılacağını bildirdiği belirtildi.
Başvuru üzerine o dönem İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne vekalet eden müdür yardımcısının 'uygun' görüşü sonrası ilgili vali yardımcısının onayı ile kanuna aykırı olmadığı gerekçeyle izin verildi. İzinle manastıra giren ekibin klip çekimi aralarında verilen mola sırasında çalan elektronik müzikle dans ederek eğlendikleri, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldıkları belirlendi. Görüntüleri kimin sosyal medyada paylaştığı ise araştırıldığı öğrenildi.