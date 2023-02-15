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Giriş Tarihi: 15.2.2023 11:05 Son Güncelleme: 15.2.2023 11:08

Bakanlık paylaştı: Yıkılan binaların yüzde 98'iyle ilgili dikkat çeken tespit

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların inşa edilme tarihleriyle ilgili tespitlere yer verdiği bir açıklama paylaştı. Bu açıklamaya göre; depremlerde yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 Marmara depremi öncesi inşa edildi.

Bakanlık paylaştı: Yıkılan binaların yüzde 98’iyle ilgili dikkat çeken tespit

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yıkılan binaların inşa edilme tarihleriyle ilgili tespitlere yer verdiği bir açıklama paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YÜZDE 98.5'İ 1999 MARMARA DEPREMİ ÖNCESİ"

Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları neticesinde acil yıkılması gereken konutlara dair yapılan karşılaştırmalı analize göre:
Yıkılan binaların yaklaşık %98.5'inin, 1999 Marmara depremi öncesi yapıldığı ve yapı denetim hizmeti almadan inşa edildiği tespit edildi.

Adıyaman Merkez'de yıkılan 1.075 binanın %97.4'ünün,
Hatay Antakya'da yıkılan 538 binanın %97.9'unun,
Gaziantep'te Nurdağı'nda yıkılan 1.497 binanın %98.6'sının; yine 1999 Marmara depremi öncesi inşa edilmiş, yapı denetimi hizmeti almamış olduğu tespit edildi.

Orta hasar veya daha yıkıcı etkiye maruz kalan binalar üzerinde yapılan incelemelerde ise; bu binaların %95'inin, yine, diğerleri gibi, 99 Marmara depreminden önce yapılan eski yapılardan oluştuğu, proje ve yapı denetimi almadan inşa edildikleri görülüyor.

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Bakanlık paylaştı: Yıkılan binaların yüzde 98'iyle ilgili dikkat çeken tespit
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