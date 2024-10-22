Bakanlıklar ve un sanayicileri fiyat istikrarı için buluştu

Ankara'da, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkan Yardımcısı Bekir Tosun, TUSAF üyeleri, bakan yardımcıları ve bazı sektör temsilcileri bir araya geldi. Toplantının ana gündemi, un piyasasında yaşanabilecek olası fiyat artışlarının önlenmesi ve piyasa istikrarının korunması oldu. Ticaret Bakanı Bolat, hükümetin çiftçi ve üreticiyi desteklemeye devam ederken, piyasa dengelerini koruma ve tüketiciyi haksız fiyat artışlarına karşı koruma konusunda kararlılığını vurguladı.

Türkiye'nin dünya buğday üretiminde kritik bir role sahip olduğunu belirten Bolat, hem iç talebi karşılarken hem de ihracatta güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti. "Bugünkü toplantıda un sanayicileriyle birlikte buğday, un ve ekmek üretiminde piyasa dengelerini sağlama adına önemli kararlar aldık. Katılan tüm temsilcilere teşekkür ederim," dedi. Toplantıda konuşan TUSAF Başkan Yardımcısı Bekir Tosun, un piyasasındaki olası fiyat artışlarının enflasyona etkisinin ele alındığını ve tüketiciyi koruyacak adımların değerlendirildiğini belirtti. Tosun, "Akşam acil olarak toplantıya çağrıldım ve Ankara'ya en yakın un sanayicisi olarak sektörü temsil ettim. Tüketicilerimizi haksız fiyat artışlarına karşı koruma adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik," dedi. Bekir Tosun ve beraberindeki heyet, toplantı sonrasında bazı sektör temsilcileri ile de bir araya gelerek un piyasasındaki fiyat artışlarının nasıl kontrol altına alınabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Toplantı, un ve ekmek piyasasındaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi ve tüketiciyi koruma amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.