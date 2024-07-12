Bakanlıktan 5 yıldızlı halk plajı hizmeti

Ayrıca, soyunma odası, duş ve tuvalet tamamen ücretsiz. Menü fiyatlarında ise en pahalı yemek 300 TL, en pahalı içecek ise 180 TL. Plajda şezlong tercih etmek istemeyenler için alan da mevcut. Burada vatandaşlar, tamamen ücretsiz bir şekilde plajı kullanarak denizin keyfini çıkabiliyor. Bakanlığın plajı saat 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.