Bakanlıktan 5 yıldızlı halk plajı hizmeti

Mavi bayraklı plaj sayısında dünya üçüncüsü olan Muğla sahillerinde 5 yıldızlı halk plajı konforu yaygınlaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Marmaris ve Bodrum'da açılan ücretsiz girişli halk plajları, vatandaşların yüzünü güldürdü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın arka arkaya açtığı halk plajları, makul fiyatları ve konforuyla tatilcilerin yeni gözdesi oldu. Özel plajlara gidip fahiş fiyatlardan yakınan tatilciler, bakanlık plajlarına akın ediyor. Maviyle yeşilin buluştuğu noktada olan Marmaris İçmeler İçmeler Halk Plajı 2021 yazında hizmete girmişti. 5 yıldızlı halk plajında çok sayıda şezlong, şemsiye, kafe ve bar hizmeti veriliyor. Vatandaşlar, ucuzluğuyla dikkat çeken plajı sıklıkla tercih ediyor.
KONFORLU VE UCUZ
İçmeler'de açılan Marmaris İçmeler Ücretsiz Girişli Halk Plajı ucuzluğuyla dikkat çekiyor. Plajda sahil kullanımı ücretsizken şezlong ve loca kullanımı ücrete tabi ve fiyatlar son derece ucuz. Turkuaz ve tertemiz deniziyle öne çıkan plajda şezlong fiyatı 160 TL, iki kişi 300 TL, loca 750 TL.
Ayrıca, soyunma odası, duş ve tuvalet tamamen ücretsiz. Menü fiyatlarında ise en pahalı yemek 300 TL, en pahalı içecek ise 180 TL. Plajda şezlong tercih etmek istemeyenler için alan da mevcut. Burada vatandaşlar, tamamen ücretsiz bir şekilde plajı kullanarak denizin keyfini çıkabiliyor. Bakanlığın plajı saat 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.