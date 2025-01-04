Bakanlıktan belediyelere müsilaj ihtarı

2021 yılında yaşanan müsilaj krizi sonrası bakanlık tarafından 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı devreye alındı. Birçok kıyı belediye o günden bu yana ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kurmadı. Planın 5. maddesinde, Marmara Denizi Hidrolojik Havzası'nda yer alan atık su arıtma tesislerinin tamamının ileri arıtmaya dönüştürülmesi ile ilgili talimata yer verilmişti.

7 İLE UYARI YAZISI

25 Aralık'ta gerçekleşen Müsilaj Bilim Kurulu toplantısında, belediyeler tarafından yapılması gereken ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin eksikliğinin sürece büyük zarar verdiği vurgulandı. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ büyükşehir belediyeleri ile Yalova ve Çanakkale belediyelerine görevlerini yerine getirmeleri hususunda uyarı yazısı gönderildi.