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Giriş Tarihi: 7.2.2023 22:45

Bakanlıktan, deprem bölgesinde yakınlarına ulaşılamayan çocuklar hakkında açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklar için ALO 183 hattına, kolluk kuvvetlerine ya da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvurulabileceğini bildirdi.

DHA
Bakanlıktan, deprem bölgesinde yakınlarına ulaşılamayan çocuklar hakkında açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesinde yakınlarına ulaşılamayan çocuklar ile ilgili nasıl bir yol izlenildiğini anlatılarak, "İlk olarak çocuk ile alakalı tutanak düzenlenerek çocuğun bulunduğu yer bilgisi kayıt altına alınıyor. Çocuk kendini ifade edebilecek durumdaysa; kendisi ve ailesi ile ilgili her bilgi ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alınıyor. Çocuğun kardeşinin olması halinde mutlak suretle bir arada tutulmaları ve kayıtların her çocuk özelinde tutulması sağlanıyor. Çocuklara ilişkin bütün kayıtlar dijital ve fiziksel ortamda kayıt altına alınıyor. Çocuklar daha sonra kuruluşlarımıza yerleştiriliyor" denildi.
Öte yandan, vatandaşların deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklar için ALO 183 hattına, kolluk kuvvetlerine ya da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvurulabileceği bildirildi.

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Bakanlıktan, deprem bölgesinde yakınlarına ulaşılamayan çocuklar hakkında açıklama
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