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Giriş Tarihi: 20.3.2022 10:57 Son Güncelleme: 20.3.2022 11:06

Bakanlık'tan dolandırıcıların yeni tuzağına karşı uyarı

FERHAT LAP FERHAT LAP
Bakanlık’tan dolandırıcıların yeni tuzağına karşı uyarı

Telefon dolandırıcıların yeni hedefi iş yeri sahipleri oldu. Telefonda kendilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, işverenlere çalışma mevzuatı göndereceğini iddia ederek onlardan para istiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Emniyet birimlerine sık sık bildirilen telefon dolandırıcılığı ihbarları üzerine vatandaşlara uyarıda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, son günlerde dolandırıcıların telefonla ulaştığı iş yeri sahiplerine kendisini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi gibi tanıtarak para istediğini belirterek, bu tarz dolandırıcılıklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; kendilerini Bakanlık müfettişi olarak tanıtan, firmaları arayıp "Size çalışma mevzuatı ile ilgili kitapçık göndereceğiz" diyerek kimlik bilgilerini alan ve para isteyen şahıslara karşı işverenlere uyarıda bulundu.

Bakanlık, son günlerde sıkça şikâyet aldığı telefon dolandırıcılığı hakkında yayımladığı mesajda; "Telefonda kendisini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi olarak tanıtıp, 'Size çalışma mevzuatı ile ilgili para karşılığında kitapçık göndereceğiz' diyerek kimlik bilgilerini isteyenlere itibar etmeyiniz. İşverenleri arayarak kendisini Bakanlık müfettişi olarak tanıtan söz konusu şahısların hiçbir kurumumuzla ilgisi olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir memuruyla telefon açarak sizden para istemez. Böyle bir konuyla karşılaştığınız zaman durumu emniyet güçlerine bildiriniz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası da üyelerine mesaj göndererek bilgi veren Oda'nın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son günlerde sıkça şikayet aldığı telefon dolandırıcılığı hakkında şu bilgileri paylaştı: ''Telefonda kendisini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi olarak tanıtıp, 'Size çalışma mevzuatı ile ilgili para karşılığında kitapçık göndereceğiz' diyerek kimlik bilgilerini isteyenlere itibar etmeyiniz. İşverenleri arayarak kendisini Bakanlık müfettişi olarak tanıtan söz konusu şahısların hiçbir kurumumuzla ilgisi olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir memuruyla telefon açarak sizden para istemez. Böyle bir konuyla karşılaştığınız zaman durumu emniyet güçlerine bildiriniz."

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Bakanlık'tan dolandırıcıların yeni tuzağına karşı uyarı
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