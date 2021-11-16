Haberler Yaşam Haberleri Bakanlıktan engelli ailelerine 964 milyon ödeme
Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:26 Son Güncelleme: 16.11.2021 13:33

Bakanlıktan engelli ailelerine 964 milyon ödeme

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Bakanlıktan engelli ailelerine 964 milyon ödeme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi. Bakan Yanık, “Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için kasım ayında 964 milyon lira ödeme yapacağız” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerinin belirten Bakan Yanık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızın aileleri yanında desteklenmeleri öncelikli hedefimiz. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere, gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Şu an 530 binin üzerinde vatandaşımıza evde bakım yardımı veriyoruz."

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1798 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için Kasım ayında toplam 964 milyon TL ödeme yapacağız. Evde bakım yardımı ödemeleri 20 Kasım'a kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'ın evini fotoğraflayan İsrailliler hakkında flaş: Whatsaptan...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
CHP'de 4 kadına taciz şokunda flaş gelişme; Taciz sonrası baskı!
SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talebi alındı
Ocak 2022 Emekli memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Memur - Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde!
Son dakika: Galatasaray'da son kararı Fatih Terim verecek! Kerem Aktürkoğlu'nda flaş gelişme
Sevilen oyuncu Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kaan da babasının izinde! Mustafa Üstündağ hakkındaki gerçekle şaşırttı!
Böyle eş olmaz olsun! Kocası öldürülürken yaptıkları kan dondurdu
Bulgaristan tarihinde ilk: Bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu! İşte aldığı oy oranı...
Son dakika haberi: Fransızlar Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdu! 'Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlıktan engelli ailelerine 964 milyon ödeme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA