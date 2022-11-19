Bakanlıktan Meriç Nehri’ndeki kirliliğe ilişkin açıklama: 16 milyon TL para cezası uygulandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Meriç Nehri'nde meydana gelen köpüklenme ve kirliliğe ilişkin açıklama yapıldı.

"ATIKSU NUMUNELERİ ALINDI"

Bakanlığın açıklamasında, "Meriç Nehri'nin bir bölümünde meydana gelen köpüklenme ile ilgili olarak Edirne Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çevre denetim ekipleri ile yetkili çevre laboratuvarı ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Habere konu bölgeden köpüklenmenin nedeninin tespit edilmesi amacıyla alınan numuneler, Bakanlığın Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderilmiştir. Ayrıca bölgede bulunan atıksu kaynakları denetlenerek bu tesislerden kaynaklanan atıksuların mevzuatta öngörülen standartları sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi amacıyla gerekli analizleri yapılmak üzere atıksu numuneleri alınmıştır" ifadelerine yer verildi.