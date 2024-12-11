Haberler Yaşam Haberleri Bakıcı olarak kaldığı ikamette ölü olarak bulundu
Giriş Tarihi: 11.12.2024 16:41 Son Güncelleme: 11.12.2024 16:52

Bakıcı olarak kaldığı ikamette ölü olarak bulundu

Antalya’da bakıcılığını yaptığı Alzeimer hastası kişinin ikametinde kalan Hatıra Ümit (56) ölü olarak bulundu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Bakıcı olarak kaldığı ikamette ölü olarak bulundu

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzeimer hastası bir kişiye bakıcılık yapan ve aynı adreste kalan Hatıra Ümit sabah saatlerinde banyoda hareketsiz halde bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Ümit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Adrese polis ekipleri sevk edilirken Adli Tabip yaptığı inceleme üzerine Hatıra Ümit'in ölümüne 'normal ölüm' raporu verdi. Ümit'in kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakıcı olarak kaldığı ikamette ölü olarak bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA