Bakıcıların işkence yaptığı yaşlı kadın iki ay dayanabildi

ANKARA'DA iki ay önce Münevver Güneysu (91), bakıcısı C.C. (77) ve bakıcının oğlu S.C. (54) tarafından dövülerek çeşitli işkencelere maruz kaldı. İşkence izlerini görür görmez hastaneye gittiklerini söyleyen Güneysu'nun torunu Derya Yılmaz, bakıcılardan şikâyetçi oldu. Ancak bakıcılar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Güneysu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. İHA