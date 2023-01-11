Bakım yapmak için çıktığı 15 metrelik raydan düşerek hayatını kaybetti

Osmangazi ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve bakım çalışmaları için üretime ara veren özel bir araç fabrikasında kahreden bir kaza yaşandı. Yıllık bakım işlerinin yapıldığı fabrikada, 15 metre yüksekliğindeki ray sistemlerinin üzerine çıkan Duygun Yıldız, üzerindeki 30 kilogram ağırlığındaki malzemelerle ray üzerinde yürürken birden dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.