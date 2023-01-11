Haberler Yaşam Haberleri Bakım yapmak için çıktığı 15 metrelik raydan düşerek hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 11.1.2023 16:39 Son Güncelleme: 11.1.2023 16:44

Bakım yapmak için çıktığı 15 metrelik raydan düşerek hayatını kaybetti

Bursa’da bir otomobil fabrikasında çalışan 44 yaşındaki Duygun Yıldız, bakım yapmak için çıktığı 15 metre yüksekliğindeki raylardan, üzerindeki 30 kilogramlık ağırlıklarla birlikte düşerek hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bakım yapmak için çıktığı 15 metrelik raydan düşerek hayatını kaybetti

Osmangazi ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve bakım çalışmaları için üretime ara veren özel bir araç fabrikasında kahreden bir kaza yaşandı. Yıllık bakım işlerinin yapıldığı fabrikada, 15 metre yüksekliğindeki ray sistemlerinin üzerine çıkan Duygun Yıldız, üzerindeki 30 kilogram ağırlığındaki malzemelerle ray üzerinde yürürken birden dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bakım yapmak için çıktığı 15 metrelik raydan düşerek hayatını kaybetti
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