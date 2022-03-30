Bakım yaptığı makinenin altında kaldı!

Kartepe İlçesi Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, kısa bir süre önce iş yerinde kurulan araç lift makinesinin bakımını yapmakta olan Halit İkiz, liftin bir anda üzerine düşmesi üzerine bulunduğu yerde sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan İkiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken Başiskele İlçesi Sepetlipınar Mahallesi'nde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası İkizin Gölcük İlçesi Yazlık Mahallesinde Perşembe günü toprağa verileceği öğrenildi.