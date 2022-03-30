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Giriş Tarihi: 30.3.2022 13:44 Son Güncelleme: 30.3.2022 14:23

Bakım yaptığı makinenin altında kaldı!

ABBAS ÇAKAR
Bakım yaptığı makinenin altında kaldı!

Kocaeli Kartepe İlçesi Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde akşam saatlerinde meydana gelen üzücü olayda, Araç lift makinesinin bakımını yapmak isteyen Halit İkiz, liftin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kartepe İlçesi Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, kısa bir süre önce iş yerinde kurulan araç lift makinesinin bakımını yapmakta olan Halit İkiz, liftin bir anda üzerine düşmesi üzerine bulunduğu yerde sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan İkiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken Başiskele İlçesi Sepetlipınar Mahallesi'nde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası İkizin Gölcük İlçesi Yazlık Mahallesinde Perşembe günü toprağa verileceği öğrenildi.

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Bakım yaptığı makinenin altında kaldı!
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