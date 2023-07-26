Bakımevinde korkutan yangın

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde 75 yaşlının kaldığı 4 katlı özel bakımevinin çatısında dün saat 18.55 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, özel bakıma ihtiyaç duyan bireylere hizmet veren merkezdeki yangına müdahale etti. Merkezdeki yaşlılar tahliye edilerek, ambulanslara alındı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, ardından soğutma çalışması yaptı. İstanbul Valiliği, dumandan etkilenen 2'si personel 23 kişinin hastaneye sevk edildiğini, tahliye edilen 46 bakımevi sakininin ise çevre bakımevlerine yerleştirildiğini bildirdi.