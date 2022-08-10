Bakır kabloları çalmak isterken canından oldu

Cesedin birkaç günlük olduğunu da belirten uzmanlar, "Görevliler kablo değişimi için girdiklerinde içerde kömüre dönmüş erkek cesedi ile karşılaşmışlar. Birkaç gün önce hayatını kaybettiğini sanıyoruz" diye konuştu. Elektrik firması çalışanları ise hal içinde 5 kilometrelik yer altında hırsızların sürekli ölümü göze alarak bakır kabloları kesmek için girildiğini her yıl milyarlarca zarar verildiğini kaydetti.