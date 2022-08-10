Bakır kabloları çalmak isterken canından oldu

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisindeki yer altı kabloların değişimi için şebeke hattına giren çalışanlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesinin ardından bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve elektrik firmasına bağlı çalışanlar sevk edildi.
İTFAİYE 3 SAATTE ÇIKARTTI
Yapılan incelemede bir kişinin hırsızlık yaptığı sırada şebekedeki ana kabloda akıma kapılıp hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin en az bir haftalık olduğu belirledi. Üzerinde kimlik çıkmayan cesedin dışarı çıkartılması için itfaiye çalışma başlattı. Cesedin bunduğu noktaya 100 metre uzaktan giren itfaiye ekipleri 3 saatlik çalışmanın ardından cesedi dışarı çıkarttı.
MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ
Cesetle birlikte görevliler hırsızlık amaçlı kabloların kesiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından tek tek incelenerek kayıt altına alındı. Cinayet masası ekipleri yer altında bakır kabloları çalmak için giren hırsızın yüksek akıma kapıldığını söyledi.
Cesedin birkaç günlük olduğunu da belirten uzmanlar, "Görevliler kablo değişimi için girdiklerinde içerde kömüre dönmüş erkek cesedi ile karşılaşmışlar. Birkaç gün önce hayatını kaybettiğini sanıyoruz" diye konuştu. Elektrik firması çalışanları ise hal içinde 5 kilometrelik yer altında hırsızların sürekli ölümü göze alarak bakır kabloları kesmek için girildiğini her yıl milyarlarca zarar verildiğini kaydetti.
KİMLİĞİ BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kime ait olduğu belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Cesedin parmak izinin de belli olmadığı kaydedildi.