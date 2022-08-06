Bakır mutfak eşyaları enstrümana dönüştü

Gazıantep'te bakırdan yapılan kova, tas, tepsi ve kepçe gibi mutfak ürünlerini enstrümana dönüştüren Şahinbey Belediyesi Konservatuvarı öğrencilerinin 1 ay önce kurduğu orkestra, sahneye çıkmak için gün sayıyor. Konservatuvarın Ritim Perküsyon Öğretmeni İbrahim Tokmak'ın fikriyle harekete geçen öğrenciler, bakır mutfak gereçleriyle çalışmaya başladı. Gaziantep'in bakırcılık kültürüyle müzik kültürünü birleştirdiklerini ifade eden orkestranın kurucusu Tokmak, 600 yıllık bir geçmişe sahip olan bakırcılar çarşısının Gaziantep'te olduğunu hatırlattı. Tokmak, "İnşallah daha iyi seviyelere geleceğiz. Türkiye'de bu tarz müziği sokak sanatçıları yapıyor. Ancak biz bunu bir orkestra haline getirdik. Gaziantep'te ve Türkiye'de böyle bir orkestranın örneğini görmedim. Bakırdan müzik yapan ilk orkestra biziz" dedi. Darbuka öğrencisi Ali Dağcı "Bakırdan müzik yapmak tabii biraz zor oluyor. Seslerin uyumunu sağlamak da zor. Ama başardık" derken, Ertuğrul Gazi Dağcı da "Kendi kültürümüze ait olan, enstrüman olmayan şeyleri enstrümana dönüştürmek çok zevkli" diye konuştu. İHA