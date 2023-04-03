Bakır Nasıl Parlatılır? Evde Kararmış Bakır Çaydanlık, Cezve, Tava, Takı Parlatma Yöntemleri

Evdeki malzemelerle bakır nasıl parlatılır sorununa çözüm bulmak oldukça kolaydır. Sağlık açısından önemli olduğu için çoğu kişi kararmış bakır çaydanlık nasıl parlatılır diye sorar. Evde bakır parlatma nasıl yapılır diyenlerin, bu uygulama için limon ve sirke gibi doğal maddelerden yararlanmaları gerekir. Mutfak araç ve gereçlerinin yanı sıra kararan bakır takılar nasıl parlatılır diyenler de olabilir. İşlemeli bakır nasıl temizlenir?

Evde Bakır Nasıl Parlatılır?

Evdeki bakır tencerelerin, tavaların, cezvelerin, çaydanlıkların ve fincan takımlarının en büyük sorunu, düzenli olarak kalaylanmaya ve kararmalar yüzünden parlatılmaya ihtiyaç duymalarıdır. Uzun süredir kalaylanmamış veya kararmış bir bakır üründe yemek pişirmek veya yemek sağlık açısından çok risklidir. Çünkü zehirlenmelere yol açabilir. Bu yüzden sürekli kullanılan bakır kapların senede en az bir veya iki kere kalaylanması gerekir.

Kararan Bakır Parlatma Adımları

1. Kararan bakırları parlatmak için evdeki doğal ürünlerden yararlanılabilir. Bakır mutfak eşyalarını ve takıları parlatmanın en iyi yolu, sirke, limon, karbonat ve tuz karışımıdır.

2. Bu malzemeler sprey kapaklı bir şişenin içinde karıştırılıp çalkalandıktan sonra temizlenecek bakır yüzeyin üzerine püskürtülmelidir.

3. Bir sünger yardımı ile 15-20 dakika boyunca ovalanmalıdır. Bu işlemi tamamladıktan sonra bulaşık deterjanı ile elde yıkanarak durulanmalı ve temiz bir bez ile kurulanmalıdır.

4. Ek olarak, bakırı parlatmak için ketçap da kullanılabilir. Kararmış bölgelere bir miktar ketçap sıkıp ovaladıktan sonra bakırın parladığını görmek mümkündür.

5. Çizme ihtimalinden dolayı bakır temizliğinde bulaşık teli kullanılması yanlıştır. Ayrıca aşırı yüksek sıcaklıkta ve bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.

Bakır Takılar Nasıl Parlatılır?

Yüzeyinde işlemeleri veya kabartmaları bulunan bakırları detaylı bir şekilde temizlemek ve parlatmak için yumuşak kıllı bir fırçadan yararlanılmalıdır. Bu, süngerin giremediği araları da temizlemeyi sağlar.

Aynı malzemeleri kullanarak bakır takıları da temizlemek ve parlatmak mümkündür. Takıları bir süre karışımın içinde bekletmek daha iyi sonuç verir. Daha sonra yumuşak bir fırça ile ovalamak ve suyla durulayarak kurulamak gerekir. Bakır takıları ıslak bırakmak ise kararmalarına neden olan bir etkendir.