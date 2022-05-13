Bakır teller için girdi elektriğe kapılıp öldü

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü akşam saat 23.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan trafoda meydana geldi. Trafodan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, olayı itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma yaparken, trafonun içerisinde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olduğu ve elektrik akımına kapılarak öldüğü tespit edilen bu kişiden kimlik çıkmazken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de trafo çevresinde çalışma yaptı. Yapılan incelemenin ardından cenaze, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MAHALLE ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Öte yandan trafoda çıkan yangın nedeniyle Tuzla'da 2 mahallede elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi. Elektrik ekiplerinin çalışmalarından sonra arızanın giderilmesi ile bu mahallelere, ilerleyen saatlerde tekrar elektrik verilmeye başlandığı bildirildi.

"BAKIR TELLER İÇİN GİRMİŞ"

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken hayatını kaybeden kişinin kimliği de tespit edildi. 32 yaşındaki Tahir Eroğlu'na ait olduğu öğrenilen cesedin yanında Kerpeten, Tornavida ve Makas ta bulunduğu iddia edildi. Şahsın ölüm tehlikesine rağmen bakır telleri almak için trafoya girdiği birkaç metre bakırı kesip çantasına koyduğu iddia edildi.