Haberler Yaşam Haberleri Bakırçay’dan iki barajlık rüsubat çıktı
Giriş Tarihi: 17.11.2021 13:41 Son Güncelleme: 17.11.2021 13:43

Bakırçay’dan iki barajlık rüsubat çıktı

ERTAN GÜRCANER
Bakırçay’dan iki barajlık rüsubat çıktı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nce Bakırçay’ın Bergama bölümünde başlatılan çalışmalarda bu yıl çıkartılan rüsubat miktarı 700 bin metreküpe yaklaştı. Bu rakam Bergama’da 1720 dekar araziye can suyu vererek bölge ekonomisine yılda 3 milyon 600 bin lira ek gelir sağlayan Karalar Barajı’nın gövde hacminin neredeyse 2 katı.

Taşkın riskini minimize etmek amacıyla Bakırçay nehri ve yan kollarının Bergama bölümünde başlatılan yatak tanzim ve temizlik çalışmalarında bu yıl 39 bin metrelik hat yeniden düzenlendi. Yaklaşık 19 bin 500 dekar arazide su baskınlarına riski azaltıldı.

39 KM YENİDEN DÜZENLENDİ

İzmir karayolu üzerindeki Çanakkale Köprüsü ile Sindel Köprüsü arasında sürdürülen çalışmalar, 2021 yılı bahar aylarıyla birlikte start aldı. 2 paletli back-hoe ekskavatör, 5 dragline ekskavatör, 1 grayder ile sürdürülen makineli toplu çalışma sonucu Bakırçay nehri ana yatakta 8 km'lik hat temizlenerek, yeniden düzenlendi.

Ayrıca Bakırçay'a bağlı yan kollar ile münferit dere yatakları ile kanallarda ise 31 km'lik temizlik yapıldı.

2 BARAJLIK RÜSUBAT ÇIKTI

Bakırçay havzasında bu yıl yürütülen çalışmalarda 683 bin 557 m3 rüsubat çıkartıldı. Bu rakam bölgede 1720 dekar sulayarak Bergamalı üreticilere yılda 3 milyon 600 bin lira ek gelir sağlayan Karalar Barajı'nın gövde hacminin neredeyse 2 katı. Kil çekirdekli kum-çakıl dolgu tipinde inşa edilen Karalar Barajı'nın gövde hacmi 370 bin metreküp.

ÇINAR VATANDAŞI UYARDI

Nehir yataklarının dolmasının sadece doğal yollarla değil insan eliyle de olduğuna dikkat çeken DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, vatandaşları uyararak 'Nasılsa su alır götürür' mantığının doğru olmadığını söyledi. Çınar, "Bakırçay nehrinden binlerce metreküp evsel ve sanayi atığını çıkardık. Bölgedeki taşkın riskini azalttık. Ancak dikkat edilmez ve atıklar yine dere yataklarına bilinçsizce atılırsa sonuç değişmez. Dere yatağı yine tıkanır. Halkımızdan kendi mal ve can güvenlikleri için bu konuda daha duyarlı olmalarını." diye konuştu.

2018'DE DE TEMİZLİK YAPILMIŞTI

Bakırçay Nehrinin Bergama Bölümünde 2018 yılında başlatılan çalışmalarda ise ana yatak üzerinde 4 kilometre yan kol ve derelerde ise 39 km yatak tanzim ve temizlik çalışması yapılmıştı.

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Bakırçay’dan iki barajlık rüsubat çıktı
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