Bakırçay’ın bereketine bereket katacağız

Kurutulmuş domates, ayçiçeği, zeytin ve pamuk gibi pek çok endüstriyel tarım ürününde adını Türk tarımının ön sıralarına yazdıran Bakırçay havzasını şaha kaldıracak Bakırçay Mansap Ovaları Projesi'nde sonunda tarlalar su ile buluşuyor. Dev proje kapsamında bölgeye 4 baraj ile sulama şebekeleri ile isale hatları inşa edileceğini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Daha önce baraj inşaatını tamamladığımız Bergama Musacalı Barajıyla 20 bin 17 dekar alana can suyu sağlayacağız. Bu kapsamda başlattığımız 6 bin 100 dekarlık Bergama Musacalı Barajı Sulaması 1. Kısım kapsamında şu ana kadar 7.5 km çelik boru ve 5 km HDPE borunun montajını tamamladık. 112 sanat yapısı imalatını bitirdik. Sahada kazı ve şebeke montaj işlemlerine aralıksız devam ediyoruz. Hedefimiz 2025 yılı bitmeden 1. Kısım dahilindeki 6 bin 100 dekarlık arazideki tüm imalatlarımızı tamamlayarak, Bakırçay Mansap Ovaları Projesi kapsamında ilk damla suyu tarlalarla buluşturabilmek" diye konuştu.

MUSACALI TAMAM, KAPIKAYA VE KARADERE YOLDA

"Bakırçay Mansap Ovaları Projesi" bünyesinde ayrıca Kınık Kapıkaya, Kınık Karadere ve Dikili Geyikli Barajlarının da inşa edileceğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Kapıkaya ve Karadere barajlarının inşasına başladık. Geyikli Barajımız ise Plan ve Proje aşamasında. Bu dev projeyi tamamladığımızda toplam 145.9 milyon m³ su depolayarak 76 bin 820 dekar araziye can suyu vereceğiz. Bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağız" dedi.

6 BİN 915 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Bakırçay Mansap Ovaları Projesi ile bölge üreticisine her yıl ortalama 653 milyon lira ek gelir sağlayacaklarını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Bakırçay havzası iklimi ve toprak yapısıyla zaten ülkemizin en değerli tarım havzalarından biri. 76 bin 820 dekar arazinin daha borulu basınçlı sistemle sulanmasıyla yöredeki üretim maliyetleri düşecek. Ürün çeşitliliği artacak. Ayrıca sulu tarımın yaygınlaşması ile 6 bin 915 kişiye de ek istihdam olanağı yaratılacak. "diye konuştu.