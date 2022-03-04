Bakırcılık ve kalaycılık mesleği teknolojiye direniyor

Şanlıurfa'nın merkez Eyyubiye ilçesi sınırlarındaki tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri artık eskisi duyulmaz oldu. Teknolojinin gelişmesi ve yaşanan ekonomik sorunlar çarşı esnafına kepenk kapattırırken, 1950 yılında sayıları 300'ü bulan bakır işlemeciliği ustasından şuan kalan ise sadece 10 iş yeri var. Fabrikasyon ürünlere olan talep ve çırak yetişmediğinden mesleğin yok olmaya yüz tutmasıyla birlikte sessizliğe büründü. Çarşıda, bakıra şekil veren az sayıda usta, bu mesleği yaşatmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Baba mesleğini ayakta tutmaya çalışan Ömer Bakır (60), Kalaycılık mesleğinin geçmişte en gözde mesleklerden biri olduğunu belirten Bakırı ustaları, günümüzde ise bakır kullanımının azalmasıyla kalaycılık mesleğinin bittiğini vurguladı.

10 İŞ YERİ KALDI

Ömer Bakır, "40 yıldır bakırcılık mesleğini yapıyorum. Bakırcılığı babadan öğrendim ve devam ettiriyorum. Bakırcılık mesleği Urfa'da 1950 yıllarda çok rağbet gören bir meslekti, 300 iş yeri ile Urfa'da faaliyet gösteriyordu. Fakat 1980 yıllarda çelik ve alüminyumun çıkması ile mutfaktan çekilen bakır Bakırcılık mesleğinin de yok olmasına ön ayak olmuştur. Biz 1980 yıllardan sonra Bakırcılık mesleğini hediyelik eşyaya çevirerek günümüz şartlarında üretim yaparak Bakırcılık mesleğini tekrar devam etmesine sağlıyoruz. 1980 yıllardan sonra güzel işler yaptık ama 2010 yılından sonra eleman sıkıntısından dolayı Bakırcılık mesleğinde sorun yaşıyoruz. Herkes şuanda okuma istiyor, okumak isteyince yetişen eleman yok ve zor şartlar altında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şuanda Kente bizimle beraber yetişen yaklaşık 10 iş yeri devam ediyor. Bakır sağlıktır. Bakırdan yapılan kalay insan sağlığının ihtiyacı olan bir malzeme, bir materyal kalay sadece tabiatta bakırda var. Başka yerde yok bakırın kalayı da insan sağlığı için çok önemli özellikle guatır hastalığı için kalaylı kapta su içmek guatır hastalığını önlediğini bilimsel olarak tespit etmişler. Şimdi tekrar bakıra bir dönüş başladı, bu dönüş şartları içersinde ürünü yetiştirmekte zorlanıyoruz. Bakır ham maddesi levha olarak geliyor, biz şekil veya istediğimi model göre kendimiz şekillendiriyoruz. Şuanda ağırlık olarak hediyelik eşyadan çok mutfak eşyalarına rağbet var. Biz sipariş üzerine çalışıyoruz ama normal şartlarda mutfak kullanım araçları olarakta onların üretimi de devam ediyoruz. tava, tencere sürahi bunların üretimi devam ediyor. Hediyelik eşyalarda ise talep üzerine üretim yapılıyor. Ham madde olarak daha önce tonu 90 bin lira olan bakır şuan 170 bin lira buda bakırcılık mesleğini zora sokuyor. Bakırcılık mesleğini yol olamaya mecbur kılıyor. Bide çırak yetişmiyor vatandaşlar çocuklarını çalıştırmamak itiyor ama bu yanlış çocuk ne kadar okursa okusun ama altın bileziğini koluna takması lazım bütün aileler çocuklarını hem okulunu okutsun hemde bir mesleğe de alıştırsın" dedi.