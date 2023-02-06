Bakırköy Adliyesi önündeki silahlı çatışmaya soruşturma

Olay, saat 13.45 sıralarında Bakırköy Adliyesi önünde gerçekleşti. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlı çatışma çıktı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Mermiler park halindeki araçlara isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

DAVADAN KAYNAKLI HUSUMET

Olayın iki grup arasında görülen davadan kaynaklı olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre V. B isimli kişi, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kardeşi E. B'nin duruşmasına katıldı. Duruşmada taraflar arasında tartışma çıktı. Daha sonra adliye dışında, caddenin karşı tarafında bulunan kafede kardeşinin husumetlisi C.T isimli şahıs ve beraberindeki birkaç kişi V.B.'nin etrafını sardı ve 4 el ateş etti. Olayla ilgili olduğu tespit edilen R.T, H.S ve S.U isimli şüpheliler gözaltına alındı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı belirlenirken, park halindeki 5 araca mermi isabet etmesi nedeniyle maddi hasar oluştu. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları sürüyor