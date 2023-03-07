Bakırköy Adliyesi’nden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremlerin ardından ülkede genelinde deprem bölgesine yardımlar sürüyor. Yargı camiasının da maddi ve manevi desteği ilk günden beri devam ediyor. Daha önce Bakırköy Adliyesi'nden deprem bölgesine 1 Başsavcı Vekili, 20 Cumhuriyet Savcısı, 3 idari /yazı işleri müdürü, 24 zabıt katibi, 13 teknisyen, yardımcı personel ve şoförden oluşan büyük bir ekibi gönderildi.

BİR BÜYÜK EKİP DAHA YOLA ÇIKTI

Yardımların devam ettiği süreçte Bakırköy Adliyesi'nden büyük bir ekip daha yola çıktı. Hatay'daki yargı hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla Bakırköy Adliyesi ana bina protokol girişinden 14 teknik ekip, 16 zabıt katibi ve 1 müdür olmak üzere 31 personel uğurlandı. Uğurlama töreninde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş başta olmak üzere birçok hakim, savcı ve personel de yer aldı.