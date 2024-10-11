Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! 9 şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Y.E'nin tehdit edilmesi olayı ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Birkaç özel hastanenin bebek yoğun bakım üniteleriyle ilgili soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E'ye telefon ile ulaşan Avukat A.A.'nın soruşturma ile ilgili tehdit içerikli konuşması üzerine, Başsavcılığımız derhal soruşturma başlatmıştır. Teknik ve fiziki takip ile yasal dinlemelerde elde edilen kayıtlarından yola çıkarak şüpheliler tespit edilmiş, yakalama kararları uyarınca 9 şüpheli gözaltına alınmış, 1 kişi hakkında da yakalama çalışmaları devam etmektedir. Soruşturma kapsamında ayrıca biri ruhsatlı, biri ruhsatsız olmak üzere iki tabanca ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"