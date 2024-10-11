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Giriş Tarihi: 11.10.2024 19:36 Son Güncelleme: 11.10.2024 20:08

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! 9 şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 9 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! 9 şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Y.E'nin tehdit edilmesi olayı ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Birkaç özel hastanenin bebek yoğun bakım üniteleriyle ilgili soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E'ye telefon ile ulaşan Avukat A.A.'nın soruşturma ile ilgili tehdit içerikli konuşması üzerine, Başsavcılığımız derhal soruşturma başlatmıştır. Teknik ve fiziki takip ile yasal dinlemelerde elde edilen kayıtlarından yola çıkarak şüpheliler tespit edilmiş, yakalama kararları uyarınca 9 şüpheli gözaltına alınmış, 1 kişi hakkında da yakalama çalışmaları devam etmektedir. Soruşturma kapsamında ayrıca biri ruhsatlı, biri ruhsatsız olmak üzere iki tabanca ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! 9 şüpheli gözaltına alındı
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