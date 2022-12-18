Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Uğur Kutay’a soruşturma
Giriş Tarihi: 18.12.2022 17:00 Son Güncelleme: 18.12.2022 17:15

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Uğur Kutay’a soruşturma

Hz. Muhammed’e ve İslam’a hakaret ettiği iddia edilen Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Uğur Kutay’a soruşturma

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay, "Senaryo Yazımı" dersinde müfredat dışına çıkarak Hz. Muhammed'e (s.a.v.) hakaretler savurduğu öğrencilerin üniversite yönetimine ilettiği dilekçeyle ortaya çıkmıştı.

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Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne dini inançlarına ve Hz. Peygamber'e hakaret edildiğini ve bundan rahatsızlık duyduklarını belirten öğrenciler 7 Aralık 2022 tarihinde şikâyet dilekçesinde iddialarını dile getirmişti. Kutay'ın başka derslerde de Hz. Peygamber'e hakaretlerini sürdürdüğü belirtilen dilekçede, Kutay'ın hadislerle de dalga geçtiği vurgulanmıştı. Ayrıca Kutay'ın şehit ailelerini ve şehadet kavramına inananları; nekrofi (cesetlere ilgi duyma) hastalığı ile bağdaştırdığı ifade edilmişti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Umut. R. Tuzkaya ise kamuoyunda tepkiyle karşılanan olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak Kutay'ın disipline sevk edildiğini, derslerinin başka bir akademisyene aktarıldığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Uğur Kutay'ın Hz. Muhammed'e (s.a.v) ve İslam'a yönelik hakaret ettiğine yönelik şikâyet dilekçesi 09 Aralık 2022 tarihinde verildi. Başsavcılık, şüpheli Uğur Kutay hakkında "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Uğur Kutay’a soruşturma
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