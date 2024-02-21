Bakırköy Şenlikköy mahallesinde 13:50 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar kayalıklara çarpmış bir ceset gördü. Hemen polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerinde gelen ekipler ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde cesedin baş kısmının olmadığı vücudunun bel altı kısımlarının ise sadece kemiklerinin kaldığı belirtildi. Ekipler çevre güvenliğini aldıktan sonra detaylı inceleme için olay yerinde araştırma yaptı. Cinsiyeti tespit edilemeyen cesetle ilgili polisin çalışması sürüyor.





Bakırköy sahilde başı olmayan ceset bulundu | Video