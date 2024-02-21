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Giriş Tarihi: 21.2.2024 16:02 Son Güncelleme: 21.2.2024 16:25

Bakırköy sahilde başı olmayan ceset bulundu

İstanbul Bakırköy sahilinde yarısı olmayan ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde cesedin baş kısmının olmadığı ve kayalıklara sürüklenmiş olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bakırköy sahilde başı olmayan ceset bulundu

Bakırköy Şenlikköy mahallesinde 13:50 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar kayalıklara çarpmış bir ceset gördü. Hemen polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerinde gelen ekipler ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde cesedin baş kısmının olmadığı vücudunun bel altı kısımlarının ise sadece kemiklerinin kaldığı belirtildi. Ekipler çevre güvenliğini aldıktan sonra detaylı inceleme için olay yerinde araştırma yaptı. Cinsiyeti tespit edilemeyen cesetle ilgili polisin çalışması sürüyor.


Bakırköy sahilde başı olmayan ceset bulundu | Video

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Bakırköy sahilde başı olmayan ceset bulundu
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