Edinilen bilgilere göre olay, 10 Mart günü Bakırköy'e bağlı Yenimahalle Mahallesi, Hat Boyu Çıkmazı sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Daha önce de kontrol amaçlı binaya birkaç defa girip çıktığı tespit edilen şahıs, asma kilidini kırdığı bisikleti çaldı ve uzaklaştı. Hırsızlık anları binada bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bakırköy’de apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada | Video

"HAYATIMIZDAN, VAKTİMİZDEN VEREREK ALDIK"

Oğlunun bisikletinin çalınmasının verdiği üzüntü ile konuşan Esra Çamoğlu, "Yazık, günah. Ben çalışıyorum, eşim çalışıyor. Vaktimizden, hayatımızdan fedakarlıklar vererek alın teri ile çocuğumuza bir şeyler alıyoruz sonra biri gelip çalıyor. Yetkililerden ricam bu şahsın yakalanması ve cezasını çekmesi" dedi.