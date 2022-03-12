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Giriş Tarihi: 12.3.2022 19:55 Son Güncelleme: 12.3.2022 20:12

Bakırköy’de apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada

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Bakırköy’de apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada

Bakırköy’e bağlı Yenimahalle’de yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir şahıs girdiği apartmanda asma kilidini kırdığı bisikleti çaldı. O anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, 10 Mart günü Bakırköy'e bağlı Yenimahalle Mahallesi, Hat Boyu Çıkmazı sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Daha önce de kontrol amaçlı binaya birkaç defa girip çıktığı tespit edilen şahıs, asma kilidini kırdığı bisikleti çaldı ve uzaklaştı. Hırsızlık anları binada bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bakırköy’de apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada | Video

"HAYATIMIZDAN, VAKTİMİZDEN VEREREK ALDIK"

Oğlunun bisikletinin çalınmasının verdiği üzüntü ile konuşan Esra Çamoğlu, "Yazık, günah. Ben çalışıyorum, eşim çalışıyor. Vaktimizden, hayatımızdan fedakarlıklar vererek alın teri ile çocuğumuza bir şeyler alıyoruz sonra biri gelip çalıyor. Yetkililerden ricam bu şahsın yakalanması ve cezasını çekmesi" dedi.

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Bakırköy’de apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada
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