Bakırköy’de asayiş denetimi: 416 kişi yakalandı

DENETİMİN BİLANÇOSU



Denetimde İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan uygulamalarda, 161 bin 962 kişi ve 22.638 araç sorgusu yapılırken sorgulanan kişiler içerisinden 416 aranan kişi yakalandı, 951 araca işlem uygulandı.



Denetimde ayrıca 347 şüpheli gözaltına alınarak 129'u adli makamlarca tutuklanırken kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 kişi yakalandı. Denetimde, 47 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet kurusıkı tabanca, 10 bin 171 gram narkotik madde, 6bin 655 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.