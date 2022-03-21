Bakırköy’de darbedilen güvenlik konuştu: Hiçbir suçum yoktu

Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, dün saat 18.00 sıralarında bir hasta yakını, acil servis önündeki güvenlik şeridini geçmek istedi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi duruma müdahale etti. Hasta yakını ve güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı. Hasta yakını güvenlik görevlisi Taner Özer'e saldırdı. Ardından acil serviste çalışan Doktor Mehmet Semih Duran ve Doktor Ecem Yılmaz araya girdi. İddiaya göre, Duran'ın yüzüne yumruk atılırken, Yılmaz'ın yüzü çizildi. Güvenlik görevlisi Özer'in ise burnu kırıldı, ardından hastaneye yatırıldı. Yaşanan olayın bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, saldırgan M.K.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli hakkında "Kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili yakalanan şüphelinin adliyeye sevk edildi.

Yaşananları anlatan Taner Özer, "Dün akşam saatlerinde hastanenin acil bölümünde görev yapıyordum. Görev yaptığım esnada hiç tanımadığım biri tarafından darbedildim. Hiçbir suçum yoktu, suçsuz yere darbedildim. Bu olayların yaşanmasını istemiyorum. Sağlıkta şiddetin artık bitmesini istiyorum. Saldırgan, aynı ortamda doktorlarımıza da fiziki müdahale de bulundu. Gerekli cezayı çekmesini istiyorum. Ailem ve ben psikolojik olarak çok etkilendik. Bu şiddetin bitmesini istiyorum. En ağır ceza istiyorum" dedi.

Taner Özer'in üyesi olduğu Öz Sağlık İş Sendikası'nın İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Erdem Dinç ise Özer'i hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yaparak, "Burada hastalarımıza şifa olmaya çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz, güvenlik görevlilerimiz böyle şeylere maruz kalıyorlar. Az önce Taner arkadaşımızı ziyaret ettim, müthiş derecede psikolojisi yıpranmış durumda. Bunları bu insanlara yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Biz bunu ciddi anlamda engellemek için ne gerekiyorsa üyelerimiz adına yapmaya hazırız. Sağlıkta şiddeti bir şekilde sonlandırmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" şeklinde konuştu.