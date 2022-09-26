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Giriş Tarihi: 26.9.2022 12:03

Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürmüştü! ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı

Bakırköy'de 23 Eylül Cuma günü husumetli olduğu eski komşusu Cemal Kılıç'ı (40) çalıştığı fırında satırla öldüren Necat Denli (32) tutuklandı.

DHA
Bakırköy’de eski komşusunu satırla öldürmüştü! ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı

Şenlikköy Mahallesi'nde 23 Eylül Cuma günü saat 04.00 sıralarında Cemal Kılıç, (40) fırında çalıştığı sırada yanına gelen husumetli olduğu eski komşusu Necat Denli tarafından satırla öldürülmüştü. Olay sonrası çalıştığı işyerinde gözaltına alınan Necat Denli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına sevk edilmişti.

"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Şüpheli Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürmüştü! ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı
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