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Giriş Tarihi: 17.2.2025 10:55 Son Güncelleme: 17.2.2025 11:03

Bakırköy’de evlere giren hırsız yakalandı

İstanbul Bakırköy’de boş olduğunu tespit etiği evlere giren hırsız E.Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Hırsızın evin içinde gezdiği anlar güvenlik kameralarına yakalandı. 19 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen 39 yaşındaki E.Ç. adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bakırköy’de evlere giren hırsız yakalandı

Olay, 18 Aralık 2024'te Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. A.R.A.'nın olmadığı bir anda daireye giren hırsız evde bulunan 5 bin lirayı alarak kaçtı. Aynı gün aynı mahallede N.S.E'nin evine de giren şüpheli bin 500 dolar, bin 500 euro ve 10 bin dolar değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Hırsızlık büro Amirliği ekipleri iki hırsızlık olayının aynı şüpheli tarafından yapıldığını belirledi.

Polis, girdiği evin salonundaki güvenlik kamerasına yansıyan hırsızın elindeki bavulla kaçarken sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına daha yakalandığını belirledi. Kamera görüntülerinden kimlik tespiti yapılan şüpheli E.Ç. gözaltına alındı. Daha önceden 19 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi.

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Bakırköy’de evlere giren hırsız yakalandı
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