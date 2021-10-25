Bakırköy’de eylemlerin biri bitmeden, diğeri başlıyor!

"GREVE KATILANLAR İŞTEN ÇIKARILMAKLA TEHDİT EDİLDİ"

Eylemden önceki gün ilgili birim müdürlüklerinin işçileri arayarak eyleme katılanları işten çıkarmakla tehdit ettiği iddia edilirken, sabahın erken saatlerinde Bakırköy Belediye Başkanlık binası önünde toplanan işçiler, müzakere sürecinin dolduğunu ve artık dayanacak güçlerinin kalmadığını söyleyerek, "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları attı.

'BU GÜN BİTECEK GİBİ BAŞLADIK, BİR YIL SÜRECEK GİBİ HAZIRLIKLIYIZ'

Greve bu gün bitecek ama bir yıl sürecek gibi de hazırlıklı başladıklarını belirterek işçiler adına konuşan Belediye İş Sendikası Başkanı Savaş Doğan, Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kendilerine 'Sıfır' zam teklifinde bulunduğunu ifade ederek, sosyal haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan'ın yaptığı basın açıklamasında, toplu sözleşme sürecinin bir an önce bitmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ancak sosyal haklar ve zam konusunda uzlaşamadıkları belediye yönetiminin kendilerini greve çıkmaya zorladığını belirtti.

'İŞÇİLER, EYLEM YAPAN TÜM İŞÇİLERE SELAM GÖNDERDİ'

Sendikanın iyi niyetli tutumuna rağmen belediye yönetiminin yüzde sıfır zam önerdiğinin altını çizen Özkan, "Bu teklifle belediye 'ben sizinle anlaşmak istemiyorum hatta elinizdeki ekmeğin yarsını istiyorum' demektedir. Yani 'anlaşma yok ister greve çıkın isterse ben ne veriyorsam onu kabul edin' diyorlar biz bunu kabul etmedik" dedi. Belediye binası önünde konuşan Fen İşleri Müdürlüğü Baş Temsilcisi, "Muhalif CHP, AK Parti'yi eleştiriyor. AK Parti'nin yaptığının yanlış olduğunu söylüyor ama bir taraftan da bize burada yüzde sıfır zam teklif ediyor. Burada bir çelişki başlıyor bu çelişkinin sonucu da böyle grev işte" diye konuştu. Basın açıklamasının ardından halay çeken işçiler, meydanda grev yapan DİSK üyesi işçi arkadaşlarına ithafen, birleşe birleşe kazanacaklarını ve tüm işçilerin haklarının verilmesi için belediye binası önündeki eylemlerini sürdüreceklerini söyleyerek halaylar çekti.