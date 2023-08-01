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Giriş Tarihi: 1.8.2023 16:43 Son Güncelleme: 1.8.2023 17:42

Bakırköy'de feci kaza... Tırın altında kalan engelli şahıs ezilerek öldü

Bakırköy'de meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kalan ve engelli olduğu öğrenilen Aydoğan Tagrap (83) hayatını kaybetti.

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Bakırköy’de feci kaza... Tırın altında kalan engelli şahıs ezilerek öldü

Feci kaza Bakırköy'e bağlı İncirli Caddesi'nde saat 15.30 civarında meydana geldi.

Trafik ışıklarından tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Aydoğan Tagrap, cadde üzerinde seyir halinde olan tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Aydoğan Tagrap cansız bedenini ceset torbasıyla ambulansa alınarak hastane morguna kaldırdı. Polis ekipleri kaza anında trafik ışıklarının hangi taraf için geçiş hakkı sağladığını araştırırken tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Bakırköy'de feci kaza... Tırın altında kalan engelli şahıs ezilerek öldü
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