Bakırköy’de feci kaza... Tırın altında kalan engelli şahıs ezilerek öldü

Feci kaza Bakırköy'e bağlı İncirli Caddesi'nde saat 15.30 civarında meydana geldi.
Trafik ışıklarından tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Aydoğan Tagrap, cadde üzerinde seyir halinde olan tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Aydoğan Tagrap cansız bedenini ceset torbasıyla ambulansa alınarak hastane morguna kaldırdı. Polis ekipleri kaza anında trafik ışıklarının hangi taraf için geçiş hakkı sağladığını araştırırken tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.