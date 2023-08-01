Bakırköy’de feci kaza... Tırın altında kalan engelli şahıs ezilerek öldü

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Aydoğan Tagrap cansız bedenini ceset torbasıyla ambulansa alınarak hastane morguna kaldırdı. Polis ekipleri kaza anında trafik ışıklarının hangi taraf için geçiş hakkı sağladığını araştırırken tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.