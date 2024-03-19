Bakırköy’de film gibi kovalamaca... Kaçakçılar kaçtı polis yakaladı

Bakırköy'de dün akşam saatlerinde film gibi bir kovalamaca yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timler ekiplerinin Küçükçekmece E-5 bağlantı yolunda uygulama yaptıkları sırada bir araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Araç içerisinde bulunan iki şüpheli ve motosikletli polis timleri arasında kovalamaca başladı. Bakırköy'e kadar süren kovalamaca sırasında şüphelilerin Florya'da onlarca dubayı kırarak, ters yönde yaya vatandaşları ve araçları tehlikeye soktuğu anlar da kameraya yansıdı.

"GÖZALTINA ALINDILAR"

Kovalamaca Bakırköy'e bağlı Yeşilköy Caddesi'nde sona erdi. Polis ekipleri A.S. VE M.W.R. adlı iki şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda aracın çalıntı olduğu belirlenirken araç içerisinde 14 adet uyuşturucu hap bulundu.

Şüphelilerin ifadelerinde göçmen kaçakçılığı işiyle uğraştıklarını, deşifre olduklarını düşündükleri için kaçmaya başladıklarını, kullandıkları aracın kimin olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenilirken emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.