Bakırköy'de gaz yüklü tanker alt geçitte sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, tankerin lastiklerini indirerek kurtarma çalışmalarına başladı. Tankerin ön kısmını sıkıştığı yerden kurtarılamayınca, alt geçidin tavanı çekiç ile kırıldı.
Tanker geri geri manevra yaparak yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Öte yandan, Ataköy 5. Kısım kavşağı çalışmalar nedeniyle trafiğe bir süre kapatıldı. Tankerin kurtarılmasıyla trafik normale döndü.