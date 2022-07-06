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Giriş Tarihi: 6.7.2022 16:20 Son Güncelleme: 6.7.2022 17:02

Bakırköy’de ‘Hırsız başkan’ sesleri

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Bakırköy’de ‘Hırsız başkan’ sesleri

Bakırköy Belediyesi, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına rağmen Zeytinlik Halk Pazarı’ndaki esnafın elektrik, su ve doğalgazını kesti. Belediye ekiplerine tepki gösteren çarşı esnafı, ‘Burası sizin Gezi’niz olacak’ diyerek “Hırsız başkan” sloganları attı.

Zeytinlik Halk Pazarı'na ne yapılacağı bilgisi verilmeden, geçtiğimiz günlerde yıkım kararıyla birlikte yıkım ekibi gönderen, Bakırköy Belediye ekipleri, 'Yürütmeyi Durdurma Kararı'nı görünce 'Evrak kontrolüne geldik' diyerek çekilmişti. Durdurma kararına karşılık, bu kez çarşının elektrik, su ve doğalgaz bağlantılarını kesmeye gelen zabıta ekiplerine tepki gösteren esnaf, tebligattan bir saat sonra yapılan işlemin ne hukuki ne de ahlaki olmadığını savundu.

"BAKIRKÖY'DE HELALLEŞME YOK, HESAPLAŞMA VAR"

Belediye zabıta ekibine tepki gösteren çarşı esnafı İsmail Dumlu, "Bakırköyde helalleşme dönemi bitti, hesaplaşma dönemi başladı. Laiklikte yok helalleşmek" dedi.

"BAKIRKÖY'Ü GEZİ ALANINA ÇEVİRDİNİZ"

Hükümete laf söyleyen CHP'li Belediye Başkanı'nın Bakırköy'ü bir Gezi alanına çevirdiğini söyleyerek, her gün farklı bir eyleme sahne olan ilçelerini yönetenlere "Ekmeğin düşmanısınız. Halkın adamı ekmeğin düşmanı olmaz" diye seslendi.
Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun halkın içine çıkamadığını, esnafın sesine kulak vermediğini ve yaptığı her işlemi 'Ben yaptım oldu' mantığı ile yaptığını ifade eden esnaf, 3 yıl önce de aynı olayların yaşandığı Zeytinlik Halk Pazarı'na gelen Başkan Kerimoğlu'nun kendilerine verdiği sözü tutmasını istedi.

'3 YIL ÖNCE VERİLEN SÖZLER TUTULSUN'

3 yıl önce belediyenin mali bütçesinin Zeytinlik Halk Pazarı'nın bakım ve onarımını yapmak için yeterli olmadığını söyleyen Başkan Kerimoğlu'nun çarşı esnafının dükkanlarına tadilat yapmasına izin verdiğini söyleyerek, "Madem yıkacaktın neden bizim dünya masraflar yaparak tadilat yapmamıza, mekanlarımızı büyütmemize izin verdiniz?" diye sordu.

"SİYASİLERİN KEYFİ İDARELERİNE VE KARARLARINA KARŞIYIZ"

İstedikleri tek şeyin verilen sözlerin tutulması ve haklarının verilmesi olduğunu söyleyen çarşı esnafı Atilla Toroman, "Biz siyasetçilerin keyfi idarelerine ve kararlarına karşıyız. Bizim tek istediğimiz hakkımız ve 3 yıl önce bize verilen sözlerin tutulması. Bizim asıl seslendiğimiz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Çıkıp televizyonlarda hükümetin haksız uygulamalarını konuşana kadar, kendi idarelerinde olan belediyeleri denetlesin" dedi.

'YAPILAN İŞLEM HUKUKA AYKIRIDIR'

Zeytinlik Halk Pazarı için 'Yürütmeyi durdurma kararı' aldıkları halde elektrik, su ve doğalgazının kesilmesinin hukuka aykırı olduğunu söyleyen Avukat Fatih Şahin, Bakırköy'de hukukun çiğnendiğini söyleyerek, yapılan işlem için de dava açtıklarını belirtti.
Çarşı Avukatı Avukat Fatih Şahin, "Şu an yapılan işlem, esnafı yıldırma politikasıdır" dedi.

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Bakırköy’de ‘Hırsız başkan’ sesleri
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