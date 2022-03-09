Bakırköy’de İETT otobüsü kazası: Çarptı, sürükledi

Kaza, dün saat 09.15 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde, Ziya Erdem Caddesi ile Çekmece Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yeşilköy-Taksim seferini yapan İETT otobüsü, kavşakta önüne çıkan Gamze M.'nin kullandığı otomobile yandan çarptı.

OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞTI

Otobüs, otomobili bir süre önünde sürükledi. Kaza sonrası otomobil içinde sıkışan Gamze M.'yi itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında İETT otobüsünün içinde yolcu olmadığı öğrenildi. Kavşaktaki kaza nedeniyle trafik akışı da bir süre tamamen durdu. Çekicinin otomobili kaldırmasının ardından iki cadde trafiğe açıldı.

İETT otobüsünün yayaya çarptığı an kamerada

İETT otobüsünün arkasına "Örümcek Adam" gibi asılarak yolculuk etti