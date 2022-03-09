Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy’de İETT otobüsü kazası: Çarptı, sürükledi
Giriş Tarihi: 9.3.2022 12:55 Son Güncelleme: 9.3.2022 12:56

Bakırköy’de İETT otobüsü kazası: Çarptı, sürükledi

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Bakırköy’de İETT otobüsü kazası: Çarptı, sürükledi

Bakırköy'de İETT otobüsü, kavşakta bir otomobile çarparak bir süre önünde sürükledi. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, dün saat 09.15 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde, Ziya Erdem Caddesi ile Çekmece Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yeşilköy-Taksim seferini yapan İETT otobüsü, kavşakta önüne çıkan Gamze M.'nin kullandığı otomobile yandan çarptı.

OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞTI

Otobüs, otomobili bir süre önünde sürükledi. Kaza sonrası otomobil içinde sıkışan Gamze M.'yi itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında İETT otobüsünün içinde yolcu olmadığı öğrenildi. Kavşaktaki kaza nedeniyle trafik akışı da bir süre tamamen durdu. Çekicinin otomobili kaldırmasının ardından iki cadde trafiğe açıldı.

İETT otobüsünün yayaya çarptığı an kamerada İETT otobüsünün arkasına "Örümcek Adam" gibi asılarak yolculuk etti

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu
Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...
Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…
Son dakika: Galatasaray’da bir devrin sonu geliyor! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...
Son dakika: Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD'nin Rusya'ya enerji yaptırımını değerlendirdi: Arkasında dururlarsa...
Son dakika haberi: Spor yazarları MHK'nin hakem kararlarını değerlendirdi! "Şaibeli olan taraf..."
Semra Aysal cinayetinde korkunç detaylar! 3 saat bekledi, ortalık tenhalaşınca öldürdü
SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul için uyardı! THY 185 seferi birden iptal etti
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan stokçulara ayçiçek yağı tepkisi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakırköy’de İETT otobüsü kazası: Çarptı, sürükledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA