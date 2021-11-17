Bakırköy’de işçilerin eylemi 24’üncü gününde

Bakırköy Belediyesi'nde işçilerin grevi devam ediyor. Çarşamba günü çeşitli illerden gelen yaklaşık bin kişilik destekçi, grevdeki işçiler tarafından alkışlarla karşılanırken, "Yaşasın işçilerin birliği", "Yaşasın sınıf dayanışması", "Kerimoğlu şaşırma sabrımızı taşırma", "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları atıldı.



Binlerce üye ile birlikte Özgürlük Meydanı'nda yapılan basın açıklaması öncesi konuşan Belediye İş Sendikası Genel Sekreteri Bayram Özkan, tek dertlerinin insanca yaşayacak bir ücret olduğunu söyleyerek, Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun tutumundan dolayı bu gün meydanda olduklarını söyledi.



HER MAYIS AYINDA İŞÇİNİN YAŞADIĞI KABUSA SON VERECEĞİZ"



7 aydan beri devam eden toplu sözleşme görüşmelerde 'Sıfır Zam' dayatması nedeniyle uzlaşı sağlanamadığını, yetmezmiş gibi her Mayıs ayında işten çıkarılma korkusu yaşadığını ve bu güne kadar da onlarca işçinin çıkarıldığını söyleyen Özkan, "Bu kabusu bir daha işçi arkadaşlarımıza yaşatamayacaklar. Bunu protokol altına almak önceliğimizdir" dedi.



Bakırköy'de en düşük kiranın 3 bin 500 civarı olduğunu, çalışan işçinin ise 3 bin 800-4 bin 500 civarında maaş aldığını söyleyen Özkan, "TUİK enflasyonu yüzde yirmi açıklarken, Kerimoğlu'nun bize teklif ettiği zammı asla kabul etmeyeceğiz" diyerek devam etti.



DİRENMEYE HAZIR OLDUKLARINI BELİRTTİ



Değil 24 gün 240 gün bile sürse, haklı talepleri için başladıkları grevlerine devam edeceklerinin altını çizen Bayram Özkan, bu saatten sonra bu anlayışla Kerimoğlu ile asla uzlaşma masasına oturmayacaklarını belirterek, "Sizin bundan sonraki muhatabınız, Genel Başkanımız Nihat Yurdakul'dur" diye konuştu.



'123 BİN ÜYEMİZ İLE GEREKENE HADDİNİ BİLDİRİRİZ"



Bakırköy Belediyesi'nin işçi istihdamının yanında olduğunu belirten Özkan, "Kimse bizi işimizle, çoluk çocuğumuzun ekmeği ile tehdit edemez. Belediye İş Örgütü 123 bin üyesi ile gerekene haddini bildirir" diyerek konuşmasını tamamladı.



'PARANIN 'PUL' OLDUĞU DÖNEMDE SIFIR ZAM ÖNERİYORLAR'



Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube başkanı Savaş Doğan okuduğu basın açıklamasında, Bakırköy Belediyesi'nin uzlaşmaz tutumu nedeniyle greve çıktıklarını hatırlattı. "Bakırköy Belediyesi yönetimi bize sıfır zam" önerdi diyerek, grev öncesinde de grev anında da diyaloga kapalı olmadıklarını belirtti.