Bakırköy’de İSKİ’ye ‘toz’ isyanı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde bulunan Karabal Deresi'nin ıslahı kapsamında, çevredeki sokaklarda altyapı çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında bazı sokaklarda içme suyu isale hatlarının yerleri değiştirildi.İSKİ ekipleri, sokaklardaki altyapı çalışmasını tamamlarken, parke taşlarının yerleştirilmesi ve asfaltlama çalışmaları ileri bir tarihe bırakıldı. Hal böyle olunca da çalışma yapılan 3 sokağın yolları açıkta kaldı. Sokaklar toza teslim olurken evlerin camları, bahçelerdeki bitkiler ve sokakta park edilen araçlar ise tanınmaz hale geldi.SABAH'a konuşan mahalle sakini Hülya Şen Borucu, "Bu tozu çocuk, yaşlı demeden hepimiz yutuyoruz. 15 gün oldu. Borular değişti, bu yollar yapılmadı. Yolun berbatlığını geçtik, pisliği evlerimizin içinde. Belediye neden su tankeri ile yıkamıyor yolları?" dedi. Mahalle sakinlerinden Sultan Kınık da "Sokağı yıkıyorlar bu kez de her yer çamur oluyor. 15 gündür burası bu halde. Maskeyle evden çıkıyorum. Camları her gün siliyoruz" ifadelerini kullandı.Eşinin KOAH hastası olduğunu ve nefes almakta güçlük çektiğini belirten mahalleli Servet Soydan da "Altyapı çalışması yapıldı. Çalışma 2 günde bitti ama 15 gündür yol yapılmadı. Camı kapıyı açamıyorum. Benim sol akciğerim yok, eşim KOAH hastası ve şu anda nefes alamıyoruz. Camları açamıyoruz, çamaşır asamıyoruz. Burada ne yapacağız bilmiyorum. Böyle giderse 2 gün sonra hastaneye gitmek zorunda kalacağım. Nefes alamıyorum artık" diye konuştu.İSKİ tarafından yapılan açıklamada, bu hafta içinde yol çalışmalarının tamamlanacağı ileri sürüldü.