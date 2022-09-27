Bakırköy’de kanlı gece: 1 ölü, 2 yaralı

Kurşunların yaralılardan birinin bacağına, diğerinin ise vücuduna isabet ettiği öğrenildi. Bacağından yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu belirtildi. Silahlı saldırı hastane önünde büyük bir korku ve paniğe neden olurken saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahıslar olay yerinden kaçtı.