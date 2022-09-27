Bakırköy’de kanlı gece: 1 ölü, 2 yaralı

Olay saat 01.30 sıralarında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerce hastane önünde bekleyen ve hastaneye yaralı getirdiği iddia edilen bir gruba silahla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Kurşunların yaralılardan birinin bacağına, diğerinin ise vücuduna isabet ettiği öğrenildi. Bacağından yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu belirtildi. Silahlı saldırı hastane önünde büyük bir korku ve paniğe neden olurken saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahıslar olay yerinden kaçtı.
Öte yandan kavganın Avcılar'da başladığı, yaralanan bir şahsın Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırılması üzerine maskeli şahısların hastane önüne gelerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Silahlı saldırıda yirmi elden fazla ateş edildiği öğrenilirken Cinayet Büro ve Bakırköy Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayı aydınlatmaya ve şahısları yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.