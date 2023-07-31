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Giriş Tarihi: 31.7.2023 16:29

Bakırköy'de kanlı infaz

Bakırköy'de dün gece lüks bir araca seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi. Beş kurşunun isabet ettiği aracın içerisinde bulunan beş kişiden biri olan Emre Sağır (32) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Bakırköy’de kanlı infaz

Bakırköy'e bağlı Zuhuratbaba Mahallesi, Tatlı Nar sokakta dün gece saat 00.30 sıralarında sokak içerisinde seyir halinde olan sarı renkli mercedes marka bir araca kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olay sonrası sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri aracın içerisinde bulunan beş kişiden biri olan ve ağır yaralanan Emre Sağır'ı (32), ambulansla hastaneye kaldırdı. Sağır, kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aracın içerisinde bulunan B.Ç., R.G., D.İ. ve E.S. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde B.Ç., R.G., D.İ. ve E.S. yakalandı. Bir diğer şüpheli R.Ç.'yi ise arama çalışmaları sürüyor. Hayatını kaybeden Emre Sağır'ın cenazesi ise ikindi namazına müteakip Güngören Tozkoparan Uhud Camiinden kaldırılarak toprağa verilecek.



"SOKAĞA GİRMEDEN PLAKAYI SAKLAMIŞ"

Araç içerisinde bulunan ve polis ekipleri tarafından yakalanan B.Ç.'nin infazın gerçekleştiği sokağa girmeden önce araçtan inip aracın plakasını sökerek bagaja koyduğu ve kuzenleri ile alacak-verecek meselesinden dolayı husumetli olduklarını, tedbir almak istediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan B.Ç.'nin olay sonrası aracı ile önce hastaneye sonra eve geçtiği, D.İ.'ye ise polis ekiplerine kendisinden bahsedilmemesi gerektiğini, saldırıya uğradıklarını ve başka bir şey bilmediğini söylemesini istedigi öğrenildi

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Bakırköy'de kanlı infaz
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