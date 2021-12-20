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Giriş Tarihi: 20.12.2021 05:37

Bakırköy'de otomobil, önce refüje ardından yön tabelasına çarptı: 1 yaralı

AA
Bakırköy’de otomobil, önce refüje ardından yön tabelasına çarptı: 1 yaralı

İstanbul Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje ardından yön tabelasına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Bakırköy'de, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

OTOMOBİL DİK ŞEKİLDE ASILI KALDI

Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halinde olan Fatih G. yönetimindeki 34 CYP 926 plakalı otomobil önce refüje ardından da yön tabelasına çarparak dik bir şeklide asılı kaldı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Fatih G. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, otomobil sürücüsü Doktor Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hasar alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Bakırköy'de otomobil, önce refüje ardından yön tabelasına çarptı: 1 yaralı
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