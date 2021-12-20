Bakırköy’de otomobil, önce refüje ardından yön tabelasına çarptı: 1 yaralı

Bakırköy'de, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

OTOMOBİL DİK ŞEKİLDE ASILI KALDI

Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halinde olan Fatih G. yönetimindeki 34 CYP 926 plakalı otomobil önce refüje ardından da yön tabelasına çarparak dik bir şeklide asılı kaldı.