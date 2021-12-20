Bakırköy’de otomobil, önce refüje ardından yön tabelasına çarptı: 1 yaralı

Bakırköy'de, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
OTOMOBİL DİK ŞEKİLDE ASILI KALDI
Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halinde olan Fatih G. yönetimindeki 34 CYP 926 plakalı otomobil önce refüje ardından da yön tabelasına çarparak dik bir şeklide asılı kaldı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Haber verilmesi üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Fatih G. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, otomobil sürücüsü Doktor Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.