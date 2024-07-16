Bakırköy’de parfümcüye taşlı sopalı saldırı

Korkunç olay Bakırköy'e bağlı Cevizlik Mahallesi'nde bulunan Ebuziya Caddesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde yaşları küçük olduğu görülen maskeli bir grup cadde üzerinde bulunan bir parfümcüye taş ve sopalarla saldırdı. Grubun içinden birinin içeridekilere 'Çıkın lan dışarı' diye bağırdığı duyuldu.

ÇIĞLIKLARA ALDIRMADILAR

Grup içeriden gelen çığlıklara aldırmadan saldırmaya devam etti. Vatandaşların da saldırıya müdahale edemediği görüldü. O anlar anbean kameraya da yansıdı. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.