Bakırköy’de silahlı saldırı: 1 yaralı

Silahlı yaralama saat 15.40 sıralarında Bakırköy'e bağlı Zuhuratbaba Mahallesi, İncirli Caddesi'nde yaşandı.

Cadde üzerinde bulunan telefon bayine fatura ödemek üzere gelen Selman A.'ya arkasından gelen Fazlı A. tabanca ile ateş etti. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İhbar üzerine işletmeye olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Ahmet A. ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Fazlı A. ise polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri telefon bayi içerisinde inceleme yaptı.