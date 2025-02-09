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Giriş Tarihi: 9.2.2025 12:04 Son Güncelleme: 9.2.2025 12:31

Bakırköy'de su borusu bomba gibi patladı! Cadde göle döndü! İşte o anlar

İstanbul Bakırköy'e su borusunun patlaması sebebiyle yollar göle döndü. Polis ekipleri caddede ilerleyen araçları ters istikamete yönlendirirken, olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Bakırköy’de su borusu bomba gibi patladı! Cadde göle döndü! İşte o anlar

İstanbul Bakırköy'e su borusunun patlaması sebebiyle yollar göle döndü. Polis ekipleri caddede ilerleyen araçları ters istikamete yönlendirirken, olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

Olay sabah saatlerinde Yeşilköy Mahallesi Yeni Havalimanı caddesinde meydana geldi. Yenibosna yönü trafiğe kapatılırken, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Gelen araçlar ise ters istikamete yönlendirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Bakırköy'de su borusu patladı, yol göle döndü | Video

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Bakırköy'de su borusu bomba gibi patladı! Cadde göle döndü! İşte o anlar
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