Bakırköy’de uyuşturucu imalatına polis baskını

112 Acil Yardım Hattı'nı arayan bir kadın, kendi evinde bir erkek tarafından zorla tutulduğunu ihbar edince, Bakırköy İlçe Emniyet müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler hızlıca söz konusu adrese intikal etti. Yenimahalle Mahallesi 10 Temmuz Caddesi'nde bulunan daireye giden polisler, kapıyı açan Tuğba U.'nun yardım talebiyle karşılaştı. Tuğba U.'nun (38) evde bulunan arkadaşı Sezai Ç.'nin (38) uyuşturucu ürettiğini söylemesi üzerine adrese Bakırköy Asayiş Büro Amirliği dedektifleri de sevk edildi.

DÖVMECİ DÜKKANI DA ARANDI

Tuğba U., polislere Sezai Ç. ile kavga ettiğini, Sezai Ç.'nin kendisini darp ettiğini, evde çok sayıda kavanoz ve poşet içerisinde uyuşturucu madde olduğunu iletti. Ekipler Sezai Ç.'nin uyuşturucu maddeyi evde boş bir odada imal ettiğini, imalat malzemelerini 2-3 gün önce evden çıkarıp başka yere götürdüğünü belirledi. Polis, uyuşturucu maddenin muhafaza edildiği bir dövme dükkanına da baskın gerçekleştirdi. Burada herhangi bir suç unsuruna ulaşılamadı.

CEP TELEFONUNU KIRMIŞ

Öte yandan Sezai Ç.'nin, uyuşturucu imal ederken çektiği görüntüleri polis bulmasın diye cep telefonunu da kırdığı saptandı. Polis, evde 9 adet cam kavanoz ve 1 adet poşet içerisinde esrar ve 1 adet havalı tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan Sezai Ç. ve ele geçirilen malzemeler soruşturmanın devamı için Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Ayrıca Sezai Ç. ve Tuğba U.'nun çeşitli suçlardan sabıka kaydığının olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.