Bakırköy’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Bakırköy Asayiş Büro Amirliği suç ve suçlulara yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Bakırköy'e bağlı Zeytinlik Mahallesi Ray sokakta uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 47 gram uyuşturucu ele geçirilirken, T.K. isimli şahıs ise tutuklandı.

Şenkikköy polis merkezi Amirliği'nin kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma dosyası kapsamında haklarında işlem yaptığı M.D.G ve A.E.B. isimli şahıslarla yapılan görüşmede şahıslar uyuşturucu maddeyi T.K. olarak bildikleri bir şahıstan 500 tl karşılığında aldıklarını beyan etti. Bunun üzerine ekipler torbacı olarak adlandırılan T.K. isimli şahsı tespit etti.

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OPERASYON DÜZENLENDİ

Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra T.K isimli şahsı Ray sokakya yakalayarak üst aramasını yaptı. Şahsın yapılan kaba üst aramasında üzerinde bulunan montun sağ cebinden alüminyum folyaya sarılı vaziyette 3 adet toplamda daralı ağırlı 3.60 gram gelen uyuşturucu madde bulundu. Şahsın oturduğu adrese günün nöbetçi savcısından arama kararı talep edildi ve alınan arama kararına istinaden daireye girildi. Evde yapılan arama neticesinde satışa hazır vaziyette parça parça halde toplamda 47 gram gelen marihuanna diye tabir edilen uyuşturucu madde ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi savcının talimatlarının ardından T.K isimli şahsın ifadesinin alındı. Cep telefonuna ve ikamet aramasından çıkan uyuşturucu maddelere ve paralara el koyuldu. T.K. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.