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Giriş Tarihi: 21.2.2022 11:59 Son Güncelleme: 21.2.2022 12:03

Bakırköy'deki banka soyguncusu tutuklandı!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Bakırköy’deki banka soyguncusu tutuklandı!

Bakırköy’de bir bankayı soyan şüpheli Mustafa U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 18 Şubat Cuma günü Bakırköy'de bir bankada meydana geldi. İddialara göre bir süre bankayı gözetleyen Mustafa U., bankanın sakin olduğu bir anda içeriye girerek güvenlik görevlisinin belindeki silahı aldı. Ardından güvenlik görevlisini rehin alan şüpheli kasadaki paraları istedi. Şüpheli Mustafa U. yaptığı soygunun ardından kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

TUTUKLANDI

Gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı ve şüpheliyi gözaltına aldı. Mustafa U. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli "Silahlı yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bakırköy'deki banka soyguncusu tutuklandı!
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