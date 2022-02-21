Bakırköy’deki banka soyguncusu tutuklandı!

Olay 18 Şubat Cuma günü Bakırköy'de bir bankada meydana geldi. İddialara göre bir süre bankayı gözetleyen Mustafa U., bankanın sakin olduğu bir anda içeriye girerek güvenlik görevlisinin belindeki silahı aldı. Ardından güvenlik görevlisini rehin alan şüpheli kasadaki paraları istedi. Şüpheli Mustafa U. yaptığı soygunun ardından kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

TUTUKLANDI



Gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı ve şüpheliyi gözaltına aldı. Mustafa U. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli "Silahlı yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.